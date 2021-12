Grémio não autoriza Douglas Costa a ir a festa do seu casamento e jogador apaga fotos do clube

Douglas Costa pediu autorização ao Grémio de Porto Alegre para comparecer na festa do seu próprio casamento, na última terça-feira, no Rio de Janeiro, mas o clube não lhe deu permissão, avança a imprensa brasileira. É que amanhã (já madrugada em Portugal) o clube disputa um importante jogo diante do Atlético-MG para saber se fica na Serie A do Brasileirão ou se é despromovido.O jogador, que está no Grémio emprestado pela Juventus, casou com a modelo Nathalia Feix em junho, na República Dominicana, e pretendia fazer a festa ontem, no conhecido Copacabana Palace. Face à intransigência do clube, o evento já foi marcado para outra data.Aparentemente insatisfeito com a decisão do clube, Douglas Costa apagou todas as fotografias que tinha no seu Instagram com a camisola do Grémio.