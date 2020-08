Grémio substitui Everton por... Everton

O Grémio vendeu Everton Cebolinha ao Benfica por 20 milhões de euros e rapidamente se apressou a substituir o internacional brasileiro. As semelhanças entre ambos são notórias e surpreendem os adeptos mais atentos.





O substituto chega proveniente do São Paulo, tem 31 anos e características muito idênticas ao novo reforço do Benfica. Também se chama Everton, também mede 1,74 metros e também vai envergar a camisola 11.A verdade é que para já, Pepê vai jogando na vaga deixada por Cebolinha, -- e será preciso o 'novo' Everton convencer Renato Gaúcho de que merece lugar cativo no onze.