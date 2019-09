Grupo de adeptos invade centro de treinos do Fluminense e pede mais empenho aos jogadores

Protestos no ct do fluminense pic.twitter.com/tb6lQcp5NH — (@BraveTricolor) September 28, 2019

Cerca de 30 adeptos deitaram abaixo uma proteção de metal e invadiram este sábado de manhã o centro de treinos do Fluminense, segundo noticia a imprensa brasileira.Os jogadores preparavam-se para dar início a uma sessão de musculação quando foram surpreendidos no ginásio pelos adeptos em fúria, que exigiram mais empenho e dedicação."Queriam a demissão do Oswaldo? Agora têm que ganhar", vociferavam, referindo-se à recente saída do treinador.Os seguranças do Fluminense acorreram ao local e pediram que os ânimos se acalmassem. Embora o ambiente fosse de clara hostilidade, os jogadores ouviram as queixas e os adeptos acabaram por sair do local, ao fim de 10 minutos, sem que se registassem agressões.O Fluminense está na 16.ª posição do Brasileirão, com 5 vitórias, 4 empates e 12 derrotas.