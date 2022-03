Grupo que é dono do Manchester City pretende comprar o Atlético Mineiro

O City Football Group, dono do Manchester City, está interessado em estender o investimento ao futebol sul-americano e fez uma proposta para comprar o Atlético Mineiro, atual campeão brasileiro, de acordo com o 'Globoesporte'.A oferta esteve na ordem dos 180 milhões de euros por 51% de uma SAD que ainda teria de ser criada para gerir o emblema mineiro. Ainda assim, a proposta não foi do agrado dos responsáveis do clube onde atua Hulk, que pretendem um valor a rondar os 360 milhões de euros.Segundo a mesma fonte, esta proposta surgiu numa reunião, ocorrida há duas semanas, entre os dirigentes do Atlético Mineiro e o diretor executivo do City Football Group, Ferran Soriano, pelo que ainda não foi apresentada nova oferta desde então.