Guarda-redes Cássio relembra susto após ser infetado com Covid-19

O guarda-redes internacional brasileiro Cássio, figura do Corinthians, revelou que esteve infetado com Covid-19, assim como outros familiares, durante a pausa no futebol brasileiro.

Confessou que ficou assustado com a situação mas superou-a e está preparado para regressar à ação.

"Na verdade, quando aconteceu, fiquei um pouco surpreendido. Quando descobri que estava com o vírus, a minha filha e a minha esposa já estavam imunes. A ama que cuida da minha filha já estava imune também. E eu, assim como uma pessoa que trabalha em minha casa, estávamos com vírus. Não tive nenhum sintoma. Fiquei um pouco chateado, porque queria voltar aos treinos e fiquei uns dias a mais em casa", revelou.

"Fizemos alguns treinos online para não ficar tão distante mas é difícil. Infelizmente apanhei o vírus, mas não tive problemas. Outras pessoas apanharam e faleceram. É difícil descrever o que se sente", resumiu.