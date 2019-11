Guarda-redes do Bahia e o bate-boca com Bruno Henrique: «Se incomoda, imagina o River»

O Flamengo venceu (3-1) o Bahia, na última jornada do campeonato brasileiro de futebol, mas esteve a perder até aos 54 minutos, graças a um autogolo de Willian Arão, aos 39 minutos.A dado momento, os jogadores do Flamengo iam ficando irritados com a suposta perca de tempo constante que o guarda-redes do Bahia, Douglas Friedrich, ia fazendo a cada reposição de bolo em jogo, algo que motivou comentários de Bruno Henrique após o empate no marcador."Ele e o pessoal da frente do Flamengo, estavam chateados porque, no entendimento deles, eu estava a perder tempo. Eu estava a usar o meu tempo, porque a minha equipa acaba por desgastar-se muito para defender. E quando eles fizeram o primeiro golo, o Bruno Henrique virou-se para mim e disse: 'Agora perde tempo' e tal, mas é na boa", afirmou o guardião do Bahia, em entrevista à 'Esporte Interativo' no final do encontro.Na troca de palavras entre os dois, Douglas Friedrich acabou por abordar o jogo da final da Libertadores, em que o Flamengo terá pela frente o 'poderoso argentino' River Plate."Da mesma forma que nós tentamos deixá-los fora de controlo, eles também o fazem. Disse-lhe: 'Olha, vocês não vão enfrentar o Bahia, vocês vão enfrentar o River. Se ficas incomodado com o Bahia, vais ter um caso muito mais complicado pela frente, um caso argentino'. Depois disso, rimo-nos, porque faz parte do jogo", finalizou.Flamengo e River Plate defrontam-se no próximo dia 23, no Estádio Monumental 'U', em Lima, no Peru, naquele que será o embate que irá coroar o novo campeão da Libertadores 2019.