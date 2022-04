Guarda-redes do Corinthians ameaçado de morte: «Não aceito isto»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ca´ssio Ramos (@rcassio12)

Cássio, guarda-redes titular do Corinthians desde 2012, tem recebido ameaças de morte e nas redes sociais o jogador revelou já ter apresentado uma queixa na polícia.O jogador da equipa treinada por Vítor Pereira explica na publicação que não aceita ser ameaçado e afirma que procurou as autoridades à procura de justiça."Sempre fui um jogador que se dedicou ao máximo e que procurou ajudar dentro e fora dos campos os treinadores, os atletas e os dirigentes que passaram por aqui. Muitas vezes entrei em campo sem estar nas minhas melhores condições para ajudar o Corinthians. E fiz isso sem esperar nada em troca. Fiz porque sou assim. Sou muito grato ao Corinthians e procuro retribuir essa gratidão deixando em campo tudo o que posso a cada dia", explica Cássio."Tenho total consciência que devo provar sempre porque tenho quase 600 jogos e conquistei nove títulos por este clube. Nunca me sentei em cima das glórias, até porque não ganhei nada sozinho e quero continuar a ganhar enquanto tiver contrato. Por tudo isto, não aceito o que aconteceu e não quis ficar calado perante de tanta injustiça", acrescentou.As ameaças a Cássio e à mulher foram feitas pelo Instagram e partiram de um perfil identificado como $heik Caçador, segundo revela o 'Globoesporte'. Foram enviados áudios e fotos para o 'personal trainer' da mulher de Cássio e numa das imagens aparecem um revólver e balas em cima de uma camisola do Corinthians. Nos áudios, há insultos ao jogador e à mulher.