Guarda-redes do Vasco da Gama ridicularizado no dia em que homenageava a sua falecida mãe

É um dos temas do dia no Brasil e até Neymar, assim como grande parte dos clubes do campeonato principal do país, se uniram para o repudiar. Aconteceu no domingo à noite, na sequência da partida entre Santos e Vasco da Gama, com o guarda-redes Sidão, dos cariocas, a receber a distinção de melhor jogador em campo (atribuída por votação popular), isto num encontro no qual comprometeu em dois golos e onde esteve longe de ter sido, efetivamente, o melhor em campo.A situação gerou revolta, porque muitos entenderam-na como sendo um gesto de gozo perante o azar do veterano guarda-redes de 36 anos. Tudo isto num encontro no qual todos os jogadores vascaínos atuaram com o nome das suas mães nas costas da camisola, sendo que no caso de Sidão a situação foi bem mais emocional, já que a mãe deste faleceu há vários anos e o guarda-redes passou mesmo por uma depressão após esse falecimento, por na altura se ter sentido culpado pela morte.Após o encontro, Sidão considerou mesmo que este domingo foi um dos piores dias da sua vida. "Por ser Dia das Mães e estar com o nome da minha mãe nas costas. Vai ficar marcado de forma bem triste", admitiu o guardião, que conforme dissemos acima foi alvo da solidariedade de colegas de profissão e também de outros clubes.Neymar, por exemplo, recorreu às redes sociais para repudiar o gesto. "É muito triste ver estas coisas. Faz parte ter um dia mau, mas nem por isso podem fazer essas coisas. És grande, craque. Acredita em quem acreditou em ti no começo: a tua família e os teus amigos de verdade!", escreveu o jogador do Paris SG.Na sequência da polémica, apesar de o mal já estar feito, a Globo decidiu mudar as regras do jogo e alterou o formato das votações, que agora são feitas também com a nota dada pelos comentadores do canal. O voto popular continua a contar, mas agora não tem peso absoluto. A ideia é clara: impedir que uma situação destas volte a suceder...