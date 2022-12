Guardiola é preferido dos brasileiros para suceder a Tite... mas Abel está logo atrás

Pep Guardiola é o técnico preferido pelos brasileiros para suceder a Tite. É esse o dado a reter de um larga sondagem levada a cabo pelo Globoesporte nos últimos dias, na qual foram feitos quase 240 mil votos. O treinador do Manchester City recolheu 31,8% das preferências, deixando Abel Ferreira na segunda posição, com 26,42%, e Jorge Jesus na terceira, com 10,79%. Depois de um pódio totalmente estrangeiro, surgem os brasieiros Fernando Diniz (8,68%), Dorival Júnior (7,69%), Renato Gaúcho (5,7%) e Cuca (3,52%).Os três homens que surgem no topo das preferências estão todos com contratos vigentes neste momento, sendo que Abel Ferreira, atualmente vinculado ao Palmeiras, é aquele que mais vezes tem sido citado de forma mais recorrente na imprensa como o nosso consensual nas esferas da CBF.