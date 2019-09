Guarín quase no Flamengo

Fredy Guarín, antigo médio do FC Porto, aproximou-se ontem do Flamengo. O clube de Jorge Jesus reuniu-se com o agente do colombiano e, segundo uma fonte, ficaram apenas por desbloquear alguns detalhes em relação ao contrato do jogador. "Estamos a trabalhar para fechar o negócio. Esperemos que tudo dê certo. Temos também propostas da MLS e da Argentina, mas o Fredy quer o Flamengo", adiantou Marcelo Ferey, empresário de Guarín.