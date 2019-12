Gustavo Henrique reforça Flamengo

Gustavo Henrique será reforço do Flamengo em 2020. O jogador de 26 anos tem contrato com o Santos até dia 31 de janeiro mas já chegou a acordo com o emblema do Rio de Janeiro.

O possante central de 1,96m já tinha anunciado que iria sair do clube no final do presente vínculo, tendo aguardado por propostas da Europa. Como nenhuma chegou em tempo oportuno, tratou de ‘acertar’ com o Mengão.

Gustavo Henrique, que tem um custo de mercado de 3 milhões de euros, alinhou toda a carreira ao serviço do Santos, representando a formação principal desde 2012. De acordo com os ecos que chegam desde o Brasil o acordo com o Flamengo será válido por 4 temporadas.

Motivou resposta de J. Marques



O central chegou a ser associado ao FC Porto, algo que levou a uma tomada de posição de Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos dragões.

"É provável que haja outro FC Porto. Se calhar existe outro FC Porto noutro planeta, mas este jogador não interessa e não vai ser jogador do FC Porto", assegurou o dirigente.

"Não interessa e não vai ser jogador. Não é verdade. O FC Porto não tem interesse em contratá-lo. Para a posição de defesa central, os reforços estão dentro do FC Porto. Há jovens de muita qualidade no FC Porto, uns no plantel, outros a rodar, por exemplo o Diogo Leite e o Diogo Queirós", apontou.