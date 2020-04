Gustavo Henrique responde a presidente do Santos que o chamou de 'mau caráter'

O futebolista do Flamengo, Gustavo Henrique recorreu às redes sociais para responder ao presidente do Santos que o chamou de 'mau caráter'.





"Dei prioridade ao Santos desde o meio do ano passado, quando poderia ter assinado um pré-contrato com outro clube, e não o fiz, estive a todo momento à disposição para conversar e negociar, fui capitão de equipa com muito honra e orgulho, mas os ciclos se encerram. E isso não é sinónimo de desrespeito ao clube", escreveu o defesa, de 27 anos, afirmando o espanto com que recebeu as críticas de Jose Carlos Peres."O presidente do Santos, clube pelo qual tenho um carinho grande, fui criado, sempre respeitei e fui muito feliz, deu declarações denegrindo minha imagem (chamando-me de "mau caráter "). Meu contrato com o Santos foi cumprido rigorosamente. Todas as minhas obrigações e deveres foram feitos. Espanta-me o presidente voltar à tona agora um assunto que já foi encerrado há quatro meses e de maneira diferente do que ele disse", refere Gustavo Henrique.Também Bruno Henrique, que em 2019 trocou o Santos pelo Flamengo, criticou a atitude de Jose carlos Peres, saindo em defesa do companheiro de equipa: "Ele fez a mesma coisa comigo irmão, falo notícias falsas que eu não falei e não fiz para me colocar como o errado da história, colocando a torcida do Santos contra mim também. Para ele depois sair como certo da história eu como o errado. Deus tarda mas não falha. Fica tranquilo quem te conhece sabe a pessoa que você é", reagiu o avançado de 29 anos.