Histórico treinador rejeita Abel Ferreira na canarinha: «Não ganhou porra nenhuma na vida»

Joel Santana, antigo futebolista e histórico treinador brasileiro, não considera que Abel Ferreira possa vir a ser um bom substituto de Tite na seleção brasileira. O cargo vai ficar livre depois do Mundial do Qatar e o tema tem suscitado acesas discussões no Brasil."Qual o técnico estrangeiro que tem condições para assumir a seleção brasileira? O Abel, você vai me desculpar, não ganhou porra nenhuma na vida. Quem ganhou foi o Mourinho, o Guardiola e o (treinador) do Liverpool (Jürgen Klopp)", considerou 'Papai Joel' em declarações ao Globo Esporte, apesar de o treinador do Palmeiras ter conquistado duas vezes a Libertadores, a Taça do Brasil, a Supertaça Sul-Americana e o Paulistão."O técnico da seleção brasileira tem que ter um currículo do tamanho da seleção brasileira. Só porque o Abel está a fazer essa 'campanhazinha' aí? Ele tem a melhor equipa do país (e com salários) em dia", prosseguiu."Não estou a dizer que ele não tem currículo, mas para liderar a seleção brasileira? Espera aí!", frisou. "Você acha que todo o tipo que vem de fora é bom? Trabalhar no Palmeiras é 'mole', trabalhar no Atlético-MG é 'mole' e no Flamengo é mais 'mole' ainda. Têm o maior apoio dos adeptos no país e as finanças em dia", justificou.Mas há um treinador estrangeiro que 'Papai Joel' aprecia: Luís Castro, do Botafogo. "Sabe que treinador me agradou? O do Botafogo. Chegou ontem e já mostrou trabalho. Chegou e está a fazer uma grande campanha. Não complica", finalizou.