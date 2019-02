Homenagem ao Flamengo abre feridas no Vasco

O Vasco da Gama homenageou as vítimas do incêndio que matou 10 jovens futebolistas no centro de treino do Flamengo, mas a iniciativa teve um pau de dois bicos. Os jogadores entraram em campo, frente ao Resende, com a bandeira do rival estampada na camisola e a opinião pública, aliada aos adeptos rubro-negros e vascaínos, até elogiou o gesto.

Só que uma fação criticou a presença da bandeira do Flamengo na camisola do clube. Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo do Vasco e opositor à atual direção, escreveu no Twitter: "Numa tentativa desesperada de atrair holofotes, conspurcaram o que temos de mais sagrado: a nossa camisola. Demagogia barata contra as tradições vascaínas, ferindo o estatuto do clube."

Eurico Brandão, filho de Eurico Miranda (ex-‘vice’ do Vasco), foi contundente: "Vasco com a bandeira do dente podre? Homenagens aos meninos e famílias sempre! Ao clube porquê? Idiotas."

Refira-se que na vitória (3-0) desta quarta-feira, frente ao Resende, na meia-final da Taça Guanabara, os vascaínos tinham estampado na frente das camisolas a frase, "Em Frente, Juntos", com as bandeiras dos clubes, Vasco e Flamengo, cruzadas em sinal de união. Nas costas das camisolas, as vítimas das cheias no Rio de Janeiro, que afetaram principalmente as favelas da Rocinha e Vidigal, são o tema.

Após o jogo ainda houve tempo para um susto, pois os jogadores Rildo, Jordi, Raul e Yan Sasse foram vítimas de ‘carjacking’, sendo salvos por adeptos do Vasco.

Já Bruno Maia (vice-presidente de marketing do Vasco) explicou o porquê da solidariedade: "Somos o clube com a história mais bonita do futebol brasileiro. Temos solidariedade para com o Flamengo enquanto instituição, na qual tantas crianças depositam os seus sonhos, assim como muitas depositam no Vasco. Foi uma iniciativa virada para o futebol carioca e uma homenagem à vida."

Centro de treino interditado

O centro de treinos do Vasco, onde trabalha a equipa profissional, foi entretanto interditado pelas autoridades, que intensificaram as vistorias desde o trágico incêndio no Ninho do Urubu. Os centros de treinos da formação do Fluminense e do Botafogo também foram alvo das mesmas medidas de prevenção.