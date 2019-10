Homicida condenado a pagar pensão à filha do jogador do São Paulo barbaramente assassinado

O homicida confesso de Daniel Correa, futebolista do São Paulo barbaramente assassinado há um ano, em São José dos Pinhais (Paraná), vai ter de pagar uma pensão no valor de pouco mais de mil euros à filha do jogador até a menina, hoje com 2 anos e 7 meses, completar 25 anos.A decisão foi tomada por um tribunal do Paraná depois de a mãe da criança alegar que não tem condições para a manter.A defesa de Edison Brittes, o homem que assassinou Daniel e que se encontra detido, diz que ainda não foi informada da decisão, que aliás é passível de recurso. A família do jogador não se pronunciou.Daniel Correra foi brutalmente assassinado depois de uma festa em casa da família de Edison Brittes. O corpo foi encontrato no meio do mato, sem os genitais. O homicida diz que matou Daniel por alegadamente o jogador ter tentado violar a sua mulher.