Hulk apresentado no Atlético-MG: «Fui campeão por onde passei e aqui não vai ser diferente»

Hulk foi esta sexta-feira apresentado no Atlético-MG e deixou a promessa de tudo fazer para que o seu novo clube se sagre campeão do Brasil, algo que não acontece há muitos anos.





"Fui campeão por onde passei e aqui não vai ser diferente. Sei que já há alguns anos, há algumas décadas mesmo, que o Atlético não é campeão brasileiro. Tenho vontade de realizar o desejo de todos, podem ter certeza que eu vou procurar isso juntamente com meus companheiros", garantiu o avançado, que chegou a Minas Gerais a custo zero, depois de deixar os chineses do Shanghai SIPG.O jogador, de 34 anos, conta que já falou com o técnico da equipa. "Tive a oportunidade de conversar com o Sampaoli, claro que é muito bom poder trabalhar com grande treinador. Tive a oportunidade de o defrontar algumas vezes na seleção e sempre que jogávamos contra o Chile era muito complicado, era uma equipa tecnicamente muito bem montada. Trata-se de um treinador experiente e tenho certeza que vou aprender muito com ele. Podem contar comigo porque vou dar meu melhor", acrescentou o antigo jogador do FC Porto.