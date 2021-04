Hulk deixa críticas ao treinador do Atlético-MG e Cuca atira: «É preciso dar resposta»

Hulk não está satisfeito no Atlético-MG. O avançado foi utilizado durante os 90 minutos diante do Athletic (1-0), na última jornada do Campeonato Muneiro, mas habitualmente fica no banco e no final deixou críticas a Cuca, o treinador.





"Queria muito estar a jogar no meu melhor nível. Acho que não é só uma questão de estar bem fisicamente. É preciso confiança e confiança requer minutos jogados, requer jogos seguidos. Infelizmente, não estou a ter isso. Queria poder estar aqui a falar de outras coisas, mas temos que ser verdadeiros. Preciso de jogos, preciso de ritmo, preciso de confiança para poder apresentar meu melhor futebol. Desde que o professor Cuca chegou aqui, acho que não tive uma sequência de três ou quatro jogos seguidos. É muito difícil", lamentou o antigo jogador do FC Porto.Hulk foi contratado no início deste ano, antes do final da última edição do Brasileirão, quando Sampaoli ainda estava no comando da equipa. "Estar há três meses sem jogar e não ter uma sequência é muito difícil. A exigência é grande mas para isso precisamos de tempo para poder apresentar o nosso futebol."Cuca foi depois confrontado com as palavras de Hulk. "Prometi-lhe ontem que iria jogar os 90 minutos, independentemente de bem ou mal, para ter essa segurança, para não ficar preocupado em ser substituído. Passei-lhe essa tranquilidade. Mas a sequência de minutos é recíproca. Tu dás a sequência de minutos quando tens um jogador que te dá resposta. Não é que ele não esteja a dar resposta. Mas a jogar perto dele tenho o Savarino o Sasha, o Vargas... São disputas que acontecem. Tento ser o mais correto e coerente possível com todos."