Hulk deu nega a Felipe Melo

Hulk teve uma temporada em cheio no Brasil ao ser campeão no país ao serviço do Atlético Mineiro, além de melhor marcador do Brasileirão, mas o ex-FC Porto podia ter tido um destino diferente. Isto pois o ex-médio do Palmeiras, Felipe Melo, confidenciou que Hulk esteve perto de rumar ao emblema de Abel Ferreira."Porque não aconteceu, não sei. Falei com ele várias vezes, assim como falei também com o Diego Costa algumas vezes. O Marcos Rocha também, que é meu amigo, falou com o Diego Costa. Mas, uma coisa que sempre tive foi medo de fazer algo que não cabe a mim e causar mal-estar com a direção ou com o treinador [Abel]", assumiu o agora médio do Fluminense.