Hulk entra ao intervalo, marca dois golos e dá vitória ao Atlético Mineiro na Libertadores

Hulk marcou dois golos e foi decisivo na vitória (2-1) do Atlético Mineiro frente ao América Cali, em duelo da 2.ª jornada do Grupo A da Taça Libertadores.





O antigo avançado do FC Porto começou no banco, foi lançado ao intervalo e bisou no espaço de quatro minutos. Aos 59', de penálti, Hulk colocou o Galo em vantagem e ampliou a diferença aos 63'. Os colombianos ainda reduziram, aos 77', por Luis Sánchez, mas o triunfo sorriu aos canarinhos, que passam a somar 4 pontos e ocupam a liderança provisória do grupo - na próxima madrugada defrontam-se Cerro Porteño (Paraguai) e La Guaira (Venezuela).