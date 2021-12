Hulk, o super-herói do Brasileirão

O ano foi de sonho para Hulk, antigo jogador do FC Porto, que regressou ao seu país e conquistou o Campeonato Brasileiro ao serviço do Atlético Mineiro. O avançado, de 35 anos, recebeu na gala da CBF o prémio de Melhor Jogador do Brasileirão, Melhor Avançado e, claro, o de melhor marcador, fruto dos 19 golos que apontou em 35 partidas disputadas pelo Galo na prova.

O clube mineiro sagrou-se campeão do Brasil pela segunda vez, a primeira nos últimos 50 anos, e está na final da Taça do Brasil. Hulk assume estar ‘a viver um sonho’, ele que se tornou num ‘super-herói’ para os adeptos do Atlético Mineiro, que aderiram em peso à ‘Hulkmania’.

"Sem dúvida que é inesquecível. Realizar o sonho de jogar no meu país, sempre tive essa vontade. Fiz a minha carreira lá fora, mas sentia falta do calor daqui, de ter a família por perto. Da ‘torcida’ nem falo, porque nem imaginava que seria isso tudo quando cheguei. Estou em êxtase pela ‘torcida’, pelo clube e por viver um momento tão especial", referiu o atacante, sublinhando que escolher o Atlético Mineiro foi a decisão certa. "Foi a melhor coisa que fiz na minha vida, voltar a jogar no Brasil e num clube no qual estamos a conseguir escrever uma linda história", concluiu Hulk.



Autor: F. G.