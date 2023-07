Hulk pede para deixar de ser capitão do Atlético Mineiro: «Mostro a braçadeira e sou ignorado»

Hulk informou o diretor desportivo e o treinador Luiz Felipe Scolari que não quer continuar a ser o capitão do Atlético Mineiro. O avançado de 36 anos justificou a decisão por considerar que os árbitros o ignoram quando fala durante os jogos e que, ao invés, optam logo por puni-lo.Esta temporada, Hulk já foi punido 17 vezes com cartão amarelo e expulso por uma ocasião. As reclamações do brasileiro para com os árbitros estão entre as principais razões para a amostragem de tantos cartões. "Vocês já viram as diversas vezes e, que bato a mão e mostro a braçadeira e todas as vezes sou ignorado. Por isso, devido às circunstâncias e a tudo o que está a acontecer, preferi abrir mão de usar a braçadeira de capitão", afirmou Hulk."Estava a ser prejudicado e a prejudicar os meus companheiros porque, quando eu levo amarelo, pode haver uma bola dividida em que eu tenha de tirar o pé. Agora, vou deixar para o nosso próximo capitão que exerça esse papel, que converse com os árbitros e espero que os árbitros o ouçam e vou focar-me só em jogar. Nem vou preocupar-me em conversar para não ser prejudicado novamente", atirou o avançado brasileiro.Recorde-se que Hulk representou o FC Porto entre 2008 e 2012.