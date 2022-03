Hulk renova contrato com Atlético Mineiro

O 'romance' entre Hulk e o Atlético Mineiro continua feliz. De tal forma que o emblema brasileiro anunciou esta quarta-feira a renovação de contrato com o craque até ao final de 2024 e com possibilidade de extensão até ao fim de 2025.

O vínculo do artilheiro do Atlético, considerado por muitos como o grande protagonista dos sucessos no Brasileirão e na Taça do Brasil, terminava em dezembro de 2022, sendo agora prolongado, para gáudio das duas partes.

"Quando cheguei, fui muito bem recebido. Faço parte da da família Galo. Podem contar com muitos golos do homem, ouviram?", revelou o jogador.

"Estou muito feliz de estender o vínculo. Que possamos juntos continuar a construir esta linda história e ganhar mais títulos. Muito grato por todo o carinho. Enquanto estiver aqui, vou dar o meu melhor e suar a camisola para dar alegrias à torcida", rematou Hulk.