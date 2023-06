Hulk trama Pepa no dérbi mineiro

A 9ª jornada do Brasileirão não começou bem para os treinadores portugueses. O líder Botafogo, de Luís Castro, perdeu (0-1) na visita ao Athlético Paranaense e pode ver hoje o Palmeiras ficar a apenas 2 pontos. Já o Cruzeiro, de Pepa, registou idêntico resultado no duelo com o rival Atlético Mineiro.

Em Curitiba, a equipa de Luís Castro viu o conjunto liderado por Paulo Turra (antigo defesa do Boavista) chegar à vitória com um golo de Alex Santana aos 42’, num excelente disparo de longe. E no dérbi de Belo Horizonte – disputado em Uberlândia, cidade a mais de 540 km da capital mineira -, foi o ex-portista Hulk quem fez a diferença aos 27’, com uma ‘bomba’ na cobrança de um livre direto a cerca de 40 metros da baliza e sem barreira. O Cruzeiro ainda festejou o empate nos descontos da primeira parte (45’+10), mas Luciano Castan viu o golo anulado por fora de jogo. Assim, Pepa somou o quinto jogo seguido sem ganhar, três deles a contar para o campeonato.

A ronda arrancou com um empate (0-0) do Bahia, de Renato Paiva, na visita ao Fortaleza. A equipa do técnico português registou o quinto jogo seguido sem ganhar no Brasileirão - o 7º em todas as competições - e segue numa posição complicada. "O Bahia não vence, é um facto, são números. Mas o Bahia tem jogado para ter outros resultados", referiu Renato Paiva.