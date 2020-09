Ídolo do Botafogo faz comentário machista e redes sociais não perdoam

Jairzinho era 'bom de bola', como dizem no Brasil. E não é à toa que ainda hoje, aos 75 anos, é considerado um dos maiores ídolos do Botafogo. Contudo, no 'jogo do respeito' o atual comentador da Botafogo TV tem faltado aos treinos.

Durante o embate do Botafogo com o Vasco da Gama, na passsada madrugada, Jairzinho aproveitou um fora-de-jogo assinalado pela auxiliar Neuza Inês Back para um comentário machista e que já provocou uma tremenda tempestade nas redes sociais.

"Está a dar dor de cabeça. Está dando mesmo. Vai lavar roupa. Pelo amor de Deus. Essa Federação Carioca de Futebol, pelo amor de Deus. Bota para lavar roupa", referiu na transmissão, perante o silêncio dos seus colegas de cabine.