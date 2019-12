Imprensa basileira fala num acordo entre Flamengo e Jorge Jesus até final de 2020

O 'Globo Esporte' noticia esta quinta-feira que o Flamengo e Jorge Jesus já terão chegado a um princípio de acordo para a continuidade do técnico português à frente da equipa que ganhou a Taça Libertadores e o campeonato brasileiro. A oficialização pode acontecer depois do Mundial de Clubes, que se disputa este mês, no Qatar.A saída de Jorge Jesus no final deste ano está, por isso, descartada e ao que tudo indica a renovação do contrato (que termina em maio) será até ao final de 2020.Mas, segundo adianta o 'Globo Esporte', o vínculo vai contemplar um valor de rescisão relativamente baixo para o caso de o treinador ser convidado, durante a vigência do contrato com o Flamengo, para treinar determinados clubes europeus.Jorge Jesus - que não se entusiasma com os milhões da China nem com propostas de clubes de pequena dimensão da Europa - tem o sonho de ganhar a Liga dos Campeões.