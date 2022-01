Imprensa brasileira avança que médicos de Pelé detetaram mais dois cancros

A ESPN Brasil avança que Pelé teve alta do hospital onde esteve internado em São Paulo, a dar continuidade aos tratamentos de quimioterapia com vista a combater o cancro do cólon, que lhe foi diagnosticado em setembro do ano passado. Mas a doença já terá sido detetada em outros órgãos.Com efeito, a mesma televisão explica que a hospitalização do antigo internacional canarinho por uns dias visou também a investigação mais pormenorizada do tumor, nomeadamente a avaliação do seu estadio, bem como perceber se a doença se espalhou.Avança ainda a ESPN que Pelé, de 81 anos, tem um tumor no intestino, um no fígado e um novo no pulmão. E o que mais preocupa os médicos é o do fígado, por não poder ser retirado através de uma cirurgia.O antigo craque - que se encontra estável - está a submeter-se a sessões de quimioterapia com o intuito de evitar que os tumores se espalhem pelo corpo.