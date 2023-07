Imprensa brasileira relata discussão "quente" de Gabigol com Marcos Braz

O 'Globo Esporte' relata esta segunda-feira que o intervalo do jogo do Flamengo com o Fortaleza (2-0), disputado no último sábado, no Maracanã, ficou marcado por uma acesa discussão entre Gabigol e Marcos Braz, vice-presidente do 'Mengão'.O avançado lesionou-se no tornozelo direito, sozinho, e mostrou-se muito irritado a caminho do balneário, atribuindo a culpa do sucedido ao estado do relvado. Foi chamado a atenção por Marcos Braz e respondeu. O 'vice' não se ficou e iniciou-se a discussão.Segundo o 'Globo Esporte' o ambiente ficou tenso, mas piorou quando Gabigol foi informado que tinha de ir ao controlo antidoping depois do jogo. Resmungou, Braz não gostou e o bate-boca subiu de nível, com uma troca de acusações que "assustou quem presenciou".Gabigol está em dúvida para o jogo com o Athletico Paranaense, na próxima quarta-feira.