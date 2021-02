Insólito: jogador do Coritiba recebe depósito por engano e devolve valor após apelo no Twitter

O avançado Neilton, do Coritiba, viu-se esta terça-feira envolvido numa situação caricata, ao ser o destinatário de uma transferência bancária... por engano. A situação foi partilhada nas redes sociais pelo autor da movimentação, que ao aperceber-se do erro rapidamente lançou um apelo nas redes sociais a pedir um contacto do jogador. Horas depois tudo ficou resolvido, mas a verdade é que a situação foi tudo menos normal.





boa tarde só pra quem fez um depósito enganado de R$ 1.088,37 na conta do Neilton! pic.twitter.com/rOW3kc6Jce — leal (@pedootavio) February 22, 2021



Tropa, consegui contato com o brabo, graças a Deus tudo vai se resolver. Gratidão infinita pela atenção e gentileza @meiraneilton! ?? pic.twitter.com/eQYI6emXwt — leal (@pedootavio) February 23, 2021

"Boa tarde só para quem fez um depósito enganado de R$ 1.088,37 (cerca de 150 euros) na conta do Neilton! Ajudem-me a entrar em contacto com algum empresário, ou sei lá. Estou tentando de tudo", escreveu num primeiro momento Pedro Otávio Leal, visivelmente preocupado com a situação. Horas depois, de novo no Twitter, partilhou a resposta do avançado, que rapidamente se prontificou a devolver a verba em causa.Mas como é que alguém consegue enganar-se numa transferência e fazê-la precisamente para um jogador profissional? Nas redes sociais, perante tantas interações de curiosos, Pedro Leal explicou que trocou um número na agência de destino, o que fez com que a verba fosse encaminhada para a conta errada. Depois deste susto, o mais certo é na próxima ocasião ter mais cuidado a confirmar os números...