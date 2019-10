Internacional quer Peseiro

O Internacional, sexto classificado do Brasileirão, encontra-se à procura de um substituto para Odair Hellmann, demitido na sequência da derrota frente ao CSA, e um dos nomes apontados foi José Peseiro. Segundo a imprensa brasileira, o técnico português, sem clube depois da saída do Sporting, é, junto com Cuca, uma das hipóteses que estão a ser avaliadas pela direção liderada por Marcelo Medeiros. Contactado pelo nosso jornal, José Peseiro mostrou-se "feliz" por ver o seu nome ligado ao interesse do Internacional, mas garantiu que não foi contactado.