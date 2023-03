Internacional suspende sócio que entrou no relvado com a filha ao colo para agredir jogador do Caxias

O Internacional-Caxias acabou aos murros e pontapés entre jogadores adversários, no Beira-Rio, mas o impensável aconteceu. Um adepto da equipa de Porto Alegre acorreu ao relvado após o apito final das meias-finais do campeonato gaúcho para agredir, com a filha de 3 anos ao colega, o jogador Dudu Mandai, mas também um trabalhador de um grupo de comunicação social afeto à transmissão do encontro. Sabe-se agora que o Internacional suspendeu a inscrição de sócio e está impedido de frequentar recintos desportivos temporariamente.De acordo com a 'Globo Esporte', o homem, de 33 anos, que integra uma claque do clube e não tem antecedentes criminais, foi identificado pela polícia e espera-se que preste depoimentos esta segunda-feira.O agressor incorre num crime até dois anos de prisão se ficar provado que a criança foi humilhada com a situação, ao abrigo do Código Penal brasileiro. A esta possível pena acrescentar-se-á outra pelas duas agressões corporais referidas.Refira-se que o Caxias apurou-se nos penáltis (4-5) para a final do campeonato gaúcho, o que gerou a frustração dos adeptos da equipa da casa.