Investidor do Atlético-MG garante que Jorge Jesus "tinha interesse" em treinar o clube

Rubens Menin, investidor do Atlético-MG, campeão brasileiro em título, garantiu em declarações à Rádio Bandeirantes que Jorge Jesus "queria treinar" o clube mineiro."O Jorge Jesus tem um contrato com o Benfica que ainda não foi desfeito completamente. O tempo dele não atendia o tempo do Atlético. Não é que ele não quisesse, até queria, tinha interesse, mas o tempo dele não dava certo. E nós precisávamos de um técnico para segunda-feira", lembrou Rubens Menin.E acrescentou: "Ele mostrou interesse, mas tinha alguns compromissos para resolver antes e isso não ia ao encontro das nossas necessidades imediatas."O Atlético-MG acabou por contratar Antonio Mohamed, conhecido com El Turco, e Jorge Jesus - que também esteve na mira do Flamengo - encontra-se desempregado.