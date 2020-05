Irmã de Reinier revela que o médio do Real Madrid quer voltar ao Flamengo

Reinier saltou para a ribalta no Flamengo pela mão de Jorge Jesus e num ápice foi contratado pelo Real Madrid. Uma aposta de futuro da formação merengue, que o colocou a jogar no Castilla, um clube satélite dos blancos.





Mas o jovem brasileiro, de 18 anos, aparentemente esperava mais. Além de estar sem jogar há vários meses, devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, contou à irmã que gostava de voltar para o Flamengo."Volta e meia faz publicações no Twitter sobre o Flamengo, tem saudades. Mantém contacto com o Gerson, com o Thuller... Às vezes estão juntos, mas ele está doido para voltar. Eu disse-lhe 'tem calma, podes depois encerrar a carreira no Flamengo", contou Estephanie, em declarações ao 'Paparazzo Rubro-Negro'.