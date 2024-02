Irmão do avançado Pedro vítima de carjacking no Rio de Janeiro

Pedro, avançado do Flamengo, é o mais recente futebolista a ser vítima de assalto. Na verdade, foi o irmão do jogador, Victor Guilherme, a ser surpreendido pelos criminosos quando se preparava para ir ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro buscar Pedro, que regressava do duelo do Mengão com o Bangu (3-0), onde até foi autor dos três golos da vitória.

Tudo aconteceu de forma rápida. O veículo foi abordado no Complexo da Maré, com os criminosos a dispararem alguns tiros até que Victor Guilherme saiu do carro. Foi agredido e ficou sem nada. Os meliantes levaram o Land Rover Defender, que pertencia ao futebolista, assim como alguns objetos do irmão do jogador.