Ivo Vieira conduz Cuiabá à final do estadual de Mato Grosso

O Cuiabá de Ivo Vieira garantiu a presença na final do estadual de Mato Grosso ao golear (5-0) o Luverdense em casa, depois de um nulo na 1ª mão.Na final, com jogos marcados para 5 e 8 de abril, o português defronta o União de Rondonópolis, em busca do 12º título do clube na prova.