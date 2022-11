Ivo Vieira é opção para o Cuiabá

Ivo Vieira é uma das hipóteses em cima da mesa para suceder a António Oliveira no comando técnico do Cuiabá, 16º do último Brasileirão.O técnico, de 46 anos, deixou o Gil Vicente no final de outubro e pode seguir para uma segunda experiência no estrangeiro, depois do Al-Wheda, da Arábia Saudita, em 2020/2021.