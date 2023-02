Ivo Vieira imparável no Cuiabá

O Cuiabá de Ivo Vieira continua 100 por cento vitorioso no Matogrossense, comandando a prova com dois pontos de vantagem sobre o Operário (9/7) depois de ter superado (3-0) o Sport Sinop na 3.ª jornada. "Temos conseguido ser melhores do que os rivais, mas não podemos ter 12 oportunidades e fazer só três golos. O que estamos a fazer agora não será suficiente para o que iremos enfrentar no futuro", disse o treinador.