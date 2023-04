Ivo Vieira sagra-se campeão estadual de Mato Grosso pelo Cuiabá

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Cuiabá sagrou-se pela 12ª vez na sua história campeão do estado brasileiro de Mato Grosso. A equipa orientada pelo português Ivo Vieira havia triunfado na casa do União Rondonópolis, por 2-0, na primeira mão.Este sábado, o Cuiabá, a jogar no seu reduto, voltou a triunfar. Mateusinho, aos 28 minutos, fez o único golo da partida (1-0) diante da formação da Série D brasileira.A equipa de Ivo Vieira, que se estreia nos títulos pela formação brasileira, sagrou-se tricampeã estadual.