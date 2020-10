«Já estou iludida»: Filha de Romário aprova contratação de Sá Pinto

O vídeo de apresentação de Ricardo Sá Pinto como novo treinador do Vasco da Gama causou furor nas redes sociais. O técnico português, de 48 anos, deixou os adeptos vascaínos completamente 'deliciados' aos surgir com uma camisola oferecida pelo ex-internacional brasileiro e lenda do clube vascaíno Romário.





O cara se apresentou com a camisa do meu pai, ja to iludida. — Danielle Favatto (@dadafavatto) October 14, 2020

https://t.co/IvgiXj0l0R https://t.co/Wpw3zykMbi pic.twitter.com/dBxUxQpqz7 — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 14, 2020

Quem não passou indiferente a este anúncio foi Danielle Favatto, filha de Romário, que também reagiu à contratação do treinador português na sua página oficial do Twitter. "O cara apresentou-se com a camisola do meu pai, já estou iludida", escreveu.