Já há data para a estreia oficial de Paulo Sousa no banco do Flamengo

Paulo Sousa fará a estreia no banco de suplentes do Flamengo no próximo dia 2 de fevereiro, data que marca o duelo entre o Mengão e o Boavista, a contar para a terceira jornada do Campeonato Carioca, avança esta quinta-feira o jornalista brasileiro Renan Moura.

Confirmando-se esta nova data, o técnico português assumirá o comando da equipa quatro dias antes da altura inicialmente prevista - dia 6 de fevereiro.

Recorde-se que o Flamengo estreou-se nesta madrugada no Campeonato Carioca com um triunfo por 2-1 sobre a Portuguesa, num encontro em que Paulo Sousa assistiu, desde o camarote, Lázaro dar a vitória à sua equipa com um bis, aos 5 e 55 minutos do encontro.



Na próxima ronda, o Flamengo desloca-se até ao terreno do Volta Redonda, duelo que disputar-se-á pelas 21 horas do próximo dia 29.