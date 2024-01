Já tem clube: Éverton Ribeiro a caminho do Bahia

Éverton Ribeiro terminou contrato com o Flamengo no último dia de 2023 e foram muitos os emblemas do principal escalão do Brasil a tentar resgatar o talentosos médio de 34 anos.

Depois de muitos avanços e recuos, foi o Bahia a ganhar a corrida pelo jogador, com o qual vai rubricar acordo até dezembro de 2025.

Recorde-se que apesar do assédio de Corinthians, Fluminense e Internacional, foi mesmo Esquadrão de Aço a garantir os préstimos do craque, que assim reencontrará o treinador Rogério Ceni, com o qual trabalho entre novembro de 2020 e julho de 2021 no Flamengo.