James Rodríguez vai rescindir com o São Paulo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

James Rodríguez está de saída do São Paulo. O jogador colombiano já avisou a direção do emblema brasileiro, que aceitou a decisão e avançará em breve com a rescisão de contrato.

Esta quarta-feira James treinou com os elementos do plantel que não foram convocados poara o duelo com o Água Santa, encerrando assim uma passagem pelo São Paulo que se resume a 14 jogos e um golo.