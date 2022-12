Jean Pyerre rescinde com o Grémio e retira-se do futebol aos 24 anos por falta de motivação

Jean Pyerre deixa o futebol aos 24 anos por falta de motivação para a prática do desporto-rei. A notícia foi confirmada pelos empresários do jogador através das redes sociais."A equipa Success Sports, responsável pela gestão da carreira do atleta Jean Pyerre, comunica que ele está a encerrar a carreira como jogador de futebol profissional. A decisão foi tomada pelo atleta e respeitada pela sua família e staff. Sabemos do potencial do Jean e esperamos que essa não seja uma decisão definitiva", pode ler-se no comunicado.O futebolista brasileiro viveu um momento conturbado em fevereiro deste ano. Viu ser-lhe detectado um cancro no testículo e teve ser operado para a remoção do tumor.Em 2022, o médio estava emprestado pelo Grémio ao Avaí mas rescindiu contrato com o emblema de Porto Alegre para colocar um ponto final na carreira, ainda que se espera que possa voltar à atividade caso tenha propostas tentadoras.Durante a carreira, cumpriu 164 oficiais como sénior, tendo apontado 23 golos.