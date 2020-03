Jesualdo aborda finanças

Jesualdo Ferreira passou por um mês de fevereiro complicado, com apenas uma vitória em cinco jogos, contudo, desde aí o Santos está numa maré de bons resultados, com três vitórias consecutivas (melhor fase do técnico na equipa).

O treinador português esteve no programa ‘Seleção Sportv’, da televisão brasileira, e falou sobre as armas que tem para atacar a época no Peixe, tendo em conta as dificuldades financeiras que vive o clube paulista. "Tenho a ideia de que o Santos, com alguns problemas, terá alguma dificuldade em sair deste registo (poder de aquisição). Tenho a certeza de que estes jogadores serão melhores daqui por uns tempos. Serão destes jogadores que o Santos poderá fazer as vendas que são decisivas", afirmou Jesualdo, que também deixou uma mensagem de sensibilização acerca da Covid-19.

"Eu acho que é um momento dramático para o Mundo. Espero que toda a gente tenha atenção e cumpra todos os cuidados necessários para podermos eliminar os efeitos negativos desta tragédia", sublinhou.