Jesualdo acaba de chegar ao Santos e já tem um problema em mãos

No dia da apresentação de Jesualdo Ferreira como técnico do Santos, a equipa realizou o primeiro treino da época mas houve um jogador que não apareceu no Centro de Treinos Rei Pelé. Marinho não só falhou a sessão como não justificou a ausência.





Segundo o 'Globo Esporte', o clube tentou entrar em contacto com o avançado, sem sucesso. Só à noite Marinho falou com responsáveis do 'Peixe', prometendo apresentar-se hoje.O jogador chegou ao Santos no ano passado, disputou 29 jogos e marcou 8 golos. Com Jorge Sampaoli, o anterior técnico, era titular absoluto.