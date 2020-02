Jesualdo Ferreira após derrota com o Corinthians: «A vida não acabou hoje»

O Santos perdeu com o Corinthians, por 2-0, na quarta jornada do Campeonato Paulista, e Jesualdo Fereira, o técnico do Peixe, reconheceu que o adversário foi superior.





"O Corinthians é uma boa equipa, marcou um golo cedo e isso teve peso no jogo. Foram duas equipas que se encontram em momentos diferentes. Sobre a intensidade, são problemas para tratarmos entre nós. Um clássico é um clássico. Muito do jogo ofensivo do Santos foi parado pela boa marcação do Corinthians", considerou o treinador português no final da partida.A possível incursão do 'Peixe' no mercado - até ao momento só garantiu apenas dois reforços, o avançado Raniel e o lateral-direito Madson - foi um assunto que Jesualdo preferiu não abordar. "Não posso fazer isso com meus jogadores. Temos que aproveitar o plantel que temos agora. É com eles que trabalho, não posso ser desleal. Esta é a melhor equipa, é a que tenho."Jesualdo foi também confrontado com a ausência do venezuelano Soteldo, que estará na mira do Atlético Mineiro. "Disse-me que estava muito cansado e que não tinha condições para jogar. Dise-lhe para descansar. Há momentos que é muito melhor preservar o jogador, que pode sofrer com uma lesão grave, do que colocá-lo em campo e ele não conseguir jogar. Com o Sánchez foi a mesma coisa. A vida do clube não acabou hoje. Isto é futebol. O futebol também é relacionamento, conversa e entendimento fora do campo."