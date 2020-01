Jesualdo Ferreira apresentado no Santos: «Jamais podia rejeitar»

Jesualdo Ferreira disse esta quarta-feira, em conferência de imprensa, ser uma "honra" treinar o Santos.





"O futebol brasileiro tem muitos treinadores de qualidade. No mercado, as regras e as leis são abertas. Tudo se movimenta, o futebol brasileiro foi sempre conhecido pela qualidade dos seus jogadores, começou a ganhar cedo no plano internacional. Há dois treinadores brasileiros com influência tremenda no futebol português, Otto Glória e Scolari. Podia dizer outros. Para mim, o momento para chegar o Santos chegou agora. Por mais dificuldades que pudesse temer, jamais podia rejeitar. Estou aqui de corpo e alma, aberto a tudo o que possa acontecer. "Jesualdo manifestou-se "muito feliz por Jorge Jesus ganho o Brasileirão e a Libertadores" e destacou o que se viu na final do Mundial de Clubes: "Para mim, o Liverpool é a melhor equipa do mundo e nesse dia as duas equipas discutiram o jogo ao mesmo nível. Perante isto, o futebol brasileiro tem capacidade para chegar ao nível das melhores do mundo."