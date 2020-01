Jesualdo Ferreira começa com um nulo

Jesualdo Ferreira começa o desafio no Santos... do zero. Na estreia no Paulistão, o técnico português empatou sem golos diante do Bragantino, uma equipa que ainda procura treinador, depois de gorada a contratação de Carlos Carvalhal. "É uma alegria estar aqui. É uma honra e um prazer", disse Jesualdo, antes do início da partida. O português, refira-se, foi mesmo o mais aplaudido quando se ouviram os nomes da equipa na Vila Belmiro.





A primeira parte foi equilibrada, mas não contou com muitas oportunidades de golo. Do lado do Santos, Marinho e Carlos Sánchez foram os jogadores em maior evidência. No segundo tempo, Jesualdo Ferreira lançou o avançado Raniel, um dos dois reforços para 2020 – o outro é Madson, lateral que ficou de fora por lesão –, mas o nulo perdurou até final e o Santos arranca com um ponto. Ainda assim, ouviram-se aplausos quando Jesualdo juntou os jogadores para agradecerem o apoio dos adeptos.