Jesualdo Ferreira confessa apreciar novelas brasileiras

Jesualdo Ferreira, treinador do Santos, concedeu uma entrevista ao Globo Esporte na qual abordou os aspetos da sua nova vida por terras de Vera Cruz. O técnico, de 73 anos, falou sobre tudo um pouco e confessou ser apreciador das novelas brasileiras. "Para além de atores fantásticos, quem produz as telenovelas brasileiras é único no Mundo. Ninguém consegue reproduzir o quotidiano das pessoas e do seu país como vocês. É isso que me fascina quando vejo qualquer novela", confessou, e ainda revelou de qual gostou mais: "Há uma que foi a primeira que apareceu em Portugal, que foi a ‘Gabriela Cravo e Canela’."

Mas, também admitiu que adora a gastronomia brasileira. "Sabemos que é muito rica em carne, não é? Têm os rodízios, com feijão e arroz. Toda a gente fala nisso. Nas ‘farófias’, que agora estamos a comer muito. É ‘farófia’ que se diz?", questionou Jesualdo referindo-se à famosa farofa.

No seguimento do tema das novelas, a direção e o treinador do Santos têm uma verdadeira novela a decorrer no clube neste momento e que envolve um ex-jogador do Sporting, Bryan Ruiz. O jogador costa-riquenho não joga pelo Peixe há mais de um ano e, recentemente, foi despromovido à equipa B. O cenário de rescisão é o mais provável, mas o avançado, de 34 anos, só sai se lhe derem aquilo a que tem direito, como o próprio fez questão de salientar numa publicação feita ontem nas suas redes sociais. "Se querem que fique, estou disponível para jogar e dar o meu melhor (como sempre fiz). Mas se querem que me vá embora, paguem o que me devem para podermos falar da rescisão. Se isto não for cumprido terei de lutar pelos meus direitos", escreveu Ruiz.

O Santos volta a entrar hoje em campo, na visita ao reduto do Guarani, em partida da 2ª jornada do campeonato paulista (23 horas).