Jesualdo Ferreira 'dispara' em todas as direções: «Não houve dois jogadores que estivessem bem»

O empate do Santos diante da Ferroviária, em Araraquara, pelo Paulistão, desagradou e muito ao técnico Jesualdo Ferreira. "Acho que não há muito a dizer, porque aquilo que vou falar é claro: foi o nosso pior jogo desde o início. Era esperado que fizéssemos um bom jogo depois da última partida, esperava que fossemos evoluir, mas isso não aconteceu. Muitas vezes não dá para explicar, nem os jogadores conseguem explicar. A verdade é que não entrámos bem no jogo e não fizemos o que sabemos fazer, que é ter a bola, controlar. Andámos sempre atrás do jogo, nunca na frente. Fizemos um resultado que não é positivo para nós, mas que poderia ter sido pior em situações normais. Há que conversar sobre o jogo para saber o que esteve por trás dessa atuação. Sabemos que muitas vezes as coisas não acontecem com a lógica que queremos", afirmou o treinador português no final do encontro.





E prosseguiu, avaliando os seus jogadores. "Nem é pelo resultado: é o desempenho da equipa. Toda a equipa esteve mal, não houve dois jogadores que estivessem bem, todos estiveram abaixo. Vamos tentar encontrar razões para justificar o mau jogo. Temos que admitir que jogámos mal. Vamos pegar nesta má atuação para garantir que no próximo jogo as coisas sejam melhores e possamos vencer", finalizou.O Santos volta a campo no próximo sábado fora de casa diante do Ituano. Apesar do empate, o Peixe lidera o grupo A com 11 pontos.