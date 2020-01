Jesualdo Ferreira já foi conhecer o estádio do Santos

Jesualdo Ferreira já se apresentou no Santos e, logo no primeiro dia em solo brasileiro, teve a oportunidade de conhecer o estádio do clube que vai orientar.





"O Professor Jesualdo já está na Vila Belmiro a conhecer o templo sagrado", lê-se no Instagram do clube, que publicou uma foto com a visita do treinador português.Na publicação, não tardaram as mensagens de boas-vindas por parte dos adeptos dos alvinegros.